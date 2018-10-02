2018-10-02T16:00:30+03:00
Спорт

Три новых рекорда было установлено на чемпионате Тверской области по плаванию

В соревнованиях приняли участие 130 человек
Виктория ЖУКОВА
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Знай наших! Фото: областной спорткомитетЗнай наших! Фото: областной спорткомитет
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В Тверской области в Бологое завершился чемпионат региона по плаванию. Участвовали в соревнованиях мужчины до 2003 года рождения и женщины до 2005 года рождения. Участники должны были иметь спортивную подготовленность не ниже второго спортивного разряда.

За медали боролись 130 человек из Бологое, Вышнего Волочка, ЗАТО "Озёрный", Конаково, Нелидово, Твери, Торжка и Удомли.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, на соревнованиях было установлено три рекорда Тверской области. Жуков Илья из Твери проплыл 100 метров на спине за 57.03. Егорова Алина из Бологое смогла проплыть 100 метров баттерфляем за 1.05.59. А житель Торжка, Лапичин Иван преодолел 400 метров вольным стилем за 4.08.71.

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