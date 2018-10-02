2018-10-02T15:20:55+03:00
Происшествия

Дорогой сотовый телефон похитили у 23-летнего парня в торговом центре Твери

Молодой человек оставил свое средство связи без присмотра
Виктория ЖУКОВА
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Мобильный телефон стоит свыше 40 тысяч рублей Фото: архив "КП"Мобильный телефон стоит свыше 40 тысяч рублей Фото: архив "КП"
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В Твери у 23-летнего парня украли мобильный телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. Молодой человек обратился за помощью к полицейским.

Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия мужчина оставил телефон без присмотра на стойке информации одного из местных торговых центров. После просмотра записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к краже причастен 29-летний житель Твери.

Молодой человек в отеле полиции в содеянном сознался и вернул похищенный телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в его отношении возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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