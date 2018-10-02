Дорогой сотовый телефон похитили у 23-летнего парня в торговом центре Твери
В Твери у 23-летнего парня украли мобильный телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. Молодой человек обратился за помощью к полицейским.
Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия мужчина оставил телефон без присмотра на стойке информации одного из местных торговых центров. После просмотра записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к краже причастен 29-летний житель Твери.
Молодой человек в отеле полиции в содеянном сознался и вернул похищенный телефон.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в его отношении возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.