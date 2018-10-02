Три зоны отдыха в Твери планируют отремонтировать до конца ноября

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-02T14:09:55+03:00

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В Твери продолжается благоустройство территорий. Ремонтные работы идут на трех участках: парк «Тьмака», аллея Славы в Мамулино и сквер на улице Артюхиной. Планируется, что эти территории будут доделаны до конца ноября.

В ландшафтном парке Тьмака планируют смонтировать верёвочный парк, обустроить площадку для воркаута и волейбольную площадку. Специалисты уже установили скамейки и урны, обрезали деревья и скосили траву. В данный момент ведутся работы по монтажу ограждения в западной части парка.

На «Аллеи Славы» на улице Георгиевская снимают растительный слой. Его заменит плодородная почва с семенами газонных трав. Также специалисты установят освещение, положат брусчатку и бортовой камень вдоль дороги. На территории появятся две детские и спортивная площадки.

На улице Артюхиной обустраивают пешеходные дорожки, усаливают лавочки и ограждение, а также возводят детскую площадку. Обо всех работают сообщают в администрации Твери.