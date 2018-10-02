2018-10-02T14:09:55+03:00
Общество

Три зоны отдыха в Твери планируют отремонтировать до конца ноября

Работы проходят в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды"
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Работы идут полным ходом. Фото: администрация ТвериРаботы идут полным ходом. Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери продолжается благоустройство территорий. Ремонтные работы идут на трех участках: парк «Тьмака», аллея Славы в Мамулино и сквер на улице Артюхиной. Планируется, что эти территории будут доделаны до конца ноября.

В ландшафтном парке Тьмака планируют смонтировать верёвочный парк, обустроить площадку для воркаута и волейбольную площадку. Специалисты уже установили скамейки и урны, обрезали деревья и скосили траву. В данный момент ведутся работы по монтажу ограждения в западной части парка.

На «Аллеи Славы» на улице Георгиевская снимают растительный слой. Его заменит плодородная почва с семенами газонных трав. Также специалисты установят освещение, положат брусчатку и бортовой камень вдоль дороги. На территории появятся две детские и спортивная площадки.

На улице Артюхиной обустраивают пешеходные дорожки, усаливают лавочки и ограждение, а также возводят детскую площадку. Обо всех работают сообщают в администрации Твери.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура выявила нарушения при утилизации ртутных ламп в Тверской области
Легковушка снесла забор частного дома в Твери
Рейтинг самых плохих дорог составили в Тверской области
Мужчина вырастил на своем участке в Тверской области наркосодержащие растение
Прокуратура нашла нарушения на пищеблоке Областной клинической больницы в Твери
Несовершеннолетняя девочка пострадала по вине автомобилистки в Твери
В школы, детские сады и больницы Твери начали давать тепло
Фура и паркетник протаранили ограждание на трассе М-10 в Тверской области
Полицейские адресовали женщину, которая обворовывала дома в Тверской области
Уровень заболеваемости в Тверской области на 15 % ниже эпидпорога
Суд назначил наказание мужчине, который носил в сумке патроны в Тверской области
Стали расти цены на автомобильное топливо в Тверской области
Жительница Твери заплатила задолженность, чтобы продать машину
В Тверской области ищут свидетелей аварии, в которой ребенок погиб под колесами мусоровоза
Окаменевшие останки мамонта обнаружили в Тверской области
На фестивале "Барыня-капуста" в Тверской области будут есть и квасить
Лёша Зинатулин исполнит знаменитые «шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова
Театр-студия "Зеркало" начнет сезон с "Билокси Блюз"
Браков в Тверской области стало в полтора раза больше, чем разводов
34-летняя женщина похитила газонокосилку из строящегося дома в Тверской области
Антимонопольщики возбудили дело в отношении перевозчиков, которые собирались одновременно повысить стоимость проезда в Твери
Юная самбистка из Твери отправится на первенство мира в Сербию
Инкассатор погиб в Твери
Вредители подбираются к тверским растениям: в феромонные ловушки попался калифорнийский трипс