2018-10-02T13:37:40+03:00
Происшествия

Легковушка снесла забор частного дома в Твери

Авария произошла на улице Евгения Пичугина
Виктория ЖУКОВА
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Легковушка "удачно" припарковалась. Фото: УГИБДД России по Тверской областиЛегковушка "удачно" припарковалась. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери автомобиль врезался в забор частного дома. Авария произошла 1 октября в 17:40 на улице Евгения Пичугина.

В районе дома №18 дорогу не поделили «Hyundai I-30» и «Ваз 219410».

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 36-летняя женщина-водитель иномарки, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила автомобиль, который двигался по главной.

После удара автомобиль "Hyundai" вылетел на пешеходную тропинку и снес забор рядом с частным домом.

В результате аварии травмы получила 51-летняя женщина, которая управлял отечественной легковушкой. Ее доставили в больницу.

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