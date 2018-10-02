Легковушка снесла забор частного дома в Твери
Авария произошла на улице Евгения Пичугина
Легковушка "удачно" припарковалась. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери автомобиль врезался в забор частного дома. Авария произошла 1 октября в 17:40 на улице Евгения Пичугина.
В районе дома №18 дорогу не поделили «Hyundai I-30» и «Ваз 219410».
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 36-летняя женщина-водитель иномарки, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила автомобиль, который двигался по главной.
После удара автомобиль "Hyundai" вылетел на пешеходную тропинку и снес забор рядом с частным домом.
В результате аварии травмы получила 51-летняя женщина, которая управлял отечественной легковушкой. Ее доставили в больницу.