Мужчина вырастил на своем участке в Тверской области наркосодержащие растение

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-02T12:21:46+03:00

За это ему грозит до 10 лет колонии

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В Тверской области полицейские выявили факт хранения наркотических средств в крупном размере. 40-летний житель деревни Фарафоновка Кашинского района выращивал на своем участке коноплю.

Оперативники провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили там 87 граммов наркотического вещества растительного происхождения. Также было изъято 440 граммов конопли.,

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют для каких целей предназначался наркотик.