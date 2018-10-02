Мужчина вырастил на своем участке в Тверской области наркосодержащие растение
За это ему грозит до 10 лет колонии
Ведется следствие. Фото: архив "КП"
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В Тверской области полицейские выявили факт хранения наркотических средств в крупном размере. 40-летний житель деревни Фарафоновка Кашинского района выращивал на своем участке коноплю.
Оперативники провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили там 87 граммов наркотического вещества растительного происхождения. Также было изъято 440 граммов конопли.,
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют для каких целей предназначался наркотик.