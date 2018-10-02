Прокуратура нашла нарушения на пищеблоке Областной клинической больницы в Твери
Прокуратурой Заволжского района Твери проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Областной клинической больницы.
Установлено, что в нарушение санитарных правил объемно-планировочные решения приспособленных помещений не предусматривают полного соблюдения поточности технологического процесса, набор и площади производственных цехов не обеспечивают соблюдение санитарных правил, помещения пищеблока требуют проведения ремонта, пищеблок не обеспечен в достаточном количестве посудой, оборудованием и инвентарем.
Также в горячем цехе отсутствует холодильный шкаф для хранения готовых продуктов и заготовок, не представлены медицинские книжки на персонал.
- На основании изложенного прокурором района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, основанием для проверки стало массовое ухудшение здоровья пациентов больницы.