В школы, детские сады и больницы Твери начали давать тепло
В Твери тепло дали в объекты социальной сферы, к которым относятся больницы, детские сады и школы. Соответствующее постановление вчера, 1 октября, выпустила администрация Твери.
Запуск тепла в эти учреждения проходит одновременно во всех районах города. В ближайшие дни отопление будет подано в 101 муниципальное дошкольное учреждение, 80 общеобразовательных учреждений и в 81 объект здравоохранения.
Как сообщают в администрации Твери, организовано круглосуточное дежурство технического персонала в учреждениях, чтобы процесс подключения прошел без сбоев. Отчеты о подключении тепла в зданиях направляются в объединенную диспетчерскую службу города.