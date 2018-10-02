2018-10-02T11:45:36+03:00
Общество

В школы, детские сады и больницы Твери начали давать тепло

Отопление включают и в домах жилого фонда
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Скоро везде станет теплоСкоро везде станет теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Твери тепло дали в объекты социальной сферы, к которым относятся больницы, детские сады и школы. Соответствующее постановление вчера, 1 октября, выпустила администрация Твери.

Запуск тепла в эти учреждения проходит одновременно во всех районах города. В ближайшие дни отопление будет подано в 101 муниципальное дошкольное учреждение, 80 общеобразовательных учреждений и в 81 объект здравоохранения.

Как сообщают в администрации Твери, организовано круглосуточное дежурство технического персонала в учреждениях, чтобы процесс подключения прошел без сбоев. Отчеты о подключении тепла в зданиях направляются в объединенную диспетчерскую службу города.

Также идут работы по пуску тепла в жилой фонд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура выявила нарушения при утилизации ртутных ламп в Тверской области
Три зоны отдыха в Твери планируют отремонтировать до конца ноября
Легковушка снесла забор частного дома в Твери
Рейтинг самых плохих дорог составили в Тверской области
Мужчина вырастил на своем участке в Тверской области наркосодержащие растение
Прокуратура нашла нарушения на пищеблоке Областной клинической больницы в Твери
Несовершеннолетняя девочка пострадала по вине автомобилистки в Твери
Фура и паркетник протаранили ограждание на трассе М-10 в Тверской области
Полицейские адресовали женщину, которая обворовывала дома в Тверской области
Уровень заболеваемости в Тверской области на 15 % ниже эпидпорога
Суд назначил наказание мужчине, который носил в сумке патроны в Тверской области
Стали расти цены на автомобильное топливо в Тверской области
Жительница Твери заплатила задолженность, чтобы продать машину
В Тверской области ищут свидетелей аварии, в которой ребенок погиб под колесами мусоровоза
Окаменевшие останки мамонта обнаружили в Тверской области
На фестивале "Барыня-капуста" в Тверской области будут есть и квасить
Лёша Зинатулин исполнит знаменитые «шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова
Театр-студия "Зеркало" начнет сезон с "Билокси Блюз"
Браков в Тверской области стало в полтора раза больше, чем разводов
34-летняя женщина похитила газонокосилку из строящегося дома в Тверской области
Антимонопольщики возбудили дело в отношении перевозчиков, которые собирались одновременно повысить стоимость проезда в Твери
Юная самбистка из Твери отправится на первенство мира в Сербию
Инкассатор погиб в Твери
Вредители подбираются к тверским растениям: в феромонные ловушки попался калифорнийский трипс