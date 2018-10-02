В школы, детские сады и больницы Твери начали давать тепло

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-02T11:45:36+03:00

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В Твери тепло дали в объекты социальной сферы, к которым относятся больницы, детские сады и школы. Соответствующее постановление вчера, 1 октября, выпустила администрация Твери.

Запуск тепла в эти учреждения проходит одновременно во всех районах города. В ближайшие дни отопление будет подано в 101 муниципальное дошкольное учреждение, 80 общеобразовательных учреждений и в 81 объект здравоохранения.

Как сообщают в администрации Твери, организовано круглосуточное дежурство технического персонала в учреждениях, чтобы процесс подключения прошел без сбоев. Отчеты о подключении тепла в зданиях направляются в объединенную диспетчерскую службу города.

Также идут работы по пуску тепла в жилой фонд.