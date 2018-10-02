Фура и паркетник протаранили ограждание на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-02T11:17:10+03:00

В ДТП пострадала 69-летняя женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В понедельник, 1 октября, на 170 км трассы М-10 "Россия" проходящей через Калининский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшей. Дорожный инцидент случился около 15:09.

Известно, что 39-летний водитель фуры "Scania – R420" пытаясь перестроиться в другой ряд врезался в паркетник "Cherry SUV Tingo". После столкновения автомобили протаранили разделительное ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу была доставлена 69-летняя пассажирка "Cherry SUV Tingo".