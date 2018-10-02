2018-10-02T11:13:31+03:00
Происшествия

Полицейские адресовали женщину, которая обворовывала дома в Тверской области

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Женщина арестованаЖенщина арестованаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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У 52-летней жительницы Тверской области обокрали дачу. Из домика в деревне Грозино Кимрского района были похищены бензо- и электроинструменты на общую сумму 79 тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали прилегающую территорию, опросили потерпевшую и возможных свидетелей.

По подозрению в краже была задержана 34-летняя жительница Дубны. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что продала все похищенные инструменты.

-Оперативниками установлена причастность женщины не менее чем к пяти эпизодам аналогичным краж, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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