Уровень заболеваемости в Тверской области на 15 % ниже эпидпорога

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-02T11:04:24+03:00

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На минувшей неделе в Тверской области не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом. В целом в регионе уровень заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 15,2 %. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора подвели итоги еженедельного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В ведомстве сообщают, что прививки против гриппа сделали более 216 тысяч человек среди взрослого населения. Это приблизительно составляет 40% от запланированного количества.

Также вакцинировано около 50 тысяч детей, это составляет 38 % от запланированного количества.

Ситуации продолжают контролировать сотрудники управления.