Уровень заболеваемости в Тверской области на 15 % ниже эпидпорога
На минувшей неделе в Тверской области не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом. В целом в регионе уровень заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 15,2 %. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора подвели итоги еженедельного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В ведомстве сообщают, что прививки против гриппа сделали более 216 тысяч человек среди взрослого населения. Это приблизительно составляет 40% от запланированного количества.
Также вакцинировано около 50 тысяч детей, это составляет 38 % от запланированного количества.
Ситуации продолжают контролировать сотрудники управления.