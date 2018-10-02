Суд назначил наказание мужчине, который носил в сумке патроны в Тверской области
В Тверской области осудили мужчину, который носил патроны в своей сумке. Их он нашел на железнодорожной насыпи неподалеку от платформы 30-й километр перегона Торжок-Терешкино. Из 22 найденных патронов 6 были пригодны для стрельбы.
Необходимой лицензии для хранения или ношение боеприпасов у мужчины не было.
Его задержали сотрудники полиции, которые при досмотре и изъяли патроны.
Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области, мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он получил ограничения свободы на один год. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.