2018-10-02T10:07:50+03:00
Общество

Суд назначил наказание мужчине, который носил в сумке патроны в Тверской области

Боеприпасы он нашел недалеко от железнодорожной платформы
Виктория ЖУКОВА
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Приговор не обжалован и вступил в законную силу. Фото: архив "КП"Приговор не обжалован и вступил в законную силу. Фото: архив "КП"
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В Тверской области осудили мужчину, который носил патроны в своей сумке. Их он нашел на железнодорожной насыпи неподалеку от платформы 30-й километр перегона Торжок-Терешкино. Из 22 найденных патронов 6 были пригодны для стрельбы.

Необходимой лицензии для хранения или ношение боеприпасов у мужчины не было.

Его задержали сотрудники полиции, которые при досмотре и изъяли патроны.

Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области, мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он получил ограничения свободы на один год. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

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