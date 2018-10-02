Стали расти цены на автомобильное топливо в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-02T09:39:17+03:00

Пока дорожает только АИ-95 и дизель. Фото: архив "КП"

Рост бензина был зарегистрирован в УФАС

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В Тверской области отмечается повышение цен на автомобильное топливо. Еженедельный мониторинг провели специалисты УФАС.

К концу первого осеннего месяца на 20 копеек подорожали бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. Теперь заправить автомобиль ими можно в среднем по цене 44 рубля 10 копеек и 44 рубля 5 копеек соответственно.

Цены на бензин АИ-92 за минувшую неделю не изменились. Стоит это топливо в среднем в регионе 41 рубль 18 копеек за литр.

Напомним, что последний раз стоимость топлива поднялась в начале лета.