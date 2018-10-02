В Тверской области ищут свидетелей аварии, в которой ребенок погиб под колесами мусоровоза
Мальчик катался на велосипеде
Мальчик в аварии погиб. Фото: архив "КП"
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Специализированный следственный отдел УМВД России по Тверской области ищет свидетелей аварии, в которой погиб маленький мальчик.
7 июля этого года в 16:40 мусоровоз наехал на пятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Авария произошла у дома № 14 по улице Рябиновой в садоводческом товариществе «Светлый» Калининского района.
От полученных трав мальчик скончался.
Любую имеющуюся информацию о данном дорожно-транспортном происшествии просят сообщить по телефонам: 8-952-086-26-78 или 8 (4822) 66-78-79.