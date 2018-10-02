2018-10-02T08:44:58+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут свидетелей аварии, в которой ребенок погиб под колесами мусоровоза

Мальчик катался на велосипеде
Виктория ЖУКОВА
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Мальчик в аварии погиб. Фото: архив "КП"Мальчик в аварии погиб. Фото: архив "КП"
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Специализированный следственный отдел УМВД России по Тверской области ищет свидетелей аварии, в которой погиб маленький мальчик.

7 июля этого года в 16:40 мусоровоз наехал на пятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Авария произошла у дома № 14 по улице Рябиновой в садоводческом товариществе «Светлый» Калининского района.

От полученных трав мальчик скончался.

Любую имеющуюся информацию о данном дорожно-транспортном происшествии просят сообщить по телефонам: 8-952-086-26-78 или 8 (4822) 66-78-79.

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