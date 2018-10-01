2018-10-01T20:54:58+03:00
Звезды

Театр-студия "Зеркало" начнет сезон с "Билокси Блюз"

Уже в эти выходные приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
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"Зеркало" открывает юбилейный сезон. Фото:театр-студия "Зеркало""Зеркало" открывает юбилейный сезон. Фото:театр-студия "Зеркало"
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Народный театр-студия "Зеркало" ТвГУ откроет свой XV юбилейный театральный сезон премьерой спектакля "Билокси Блюз" по пьесе американского драматурга Нила Саймона.

Именно с этой постановкой коллектив "Зеркала" победил на Всероссийском театральном фестивале "Успех". После трехлетнего перерыва спектакль снова возвращается на нашу сцену с обновленным актерским составом.

В спектакле рассказывается история шестерых американских парней, попавших на учебную базу Билокси в самый разгар Второй мировой войны. Удивительным образом складываются их личные взаимоотношения, однако впереди у них - настоящая война, вернуться с которой суждено не всем. В спектакле заняты как опытные актеры театра, так и вчерашние выпускники студии.

Арт-площадка "Творческая гостиная"

ул. Симеоновская, 46

6 и 7 октября в 17:00.

Цена билета - 300 рублей, студентам тверских вузов - скидка 50% при предъявлении студенческого. Забронировать билет можно на сайте.

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