Браков в Тверской области стало в полтора раза больше, чем разводов

1 Окт. 19:38 2018-10-01T19:38:37+03:00

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Тверьстат опубликовал данные о естественном движении населения Верхневолжья за восемь месяцев.

Согласно исследованиям, за январь - август текущего года в Тверской области родилось 7 856 человек. Однако, в прошлом году за аналогичный период было 8 694 человек.

Показатель смертность по-прежнему в два раза больше – умерло 14 839 человек (14 747 в прошлом году).

Ускорилась и убыль населения. Если в прошлом году она составляла -7 человек на 1000, то теперь коэффициент равен -8,2.

В этом году сократилась младенческая смертность. Зарегистрировано 36 таких случаев, что на 8 меньше, чем было в 2017 году.

Жители Верхневолжья стали меньше разводиться, но и регистрировать свои отношения они не торопятся. За восемь месяцев указами брака сочетались 5 497 пар, а развелись 3 740. В прошлом году было 6 200 и 3 764 соответственно.