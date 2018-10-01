2018-10-01T18:41:49+03:00
Происшествия

34-летняя женщина похитила газонокосилку из строящегося дома в Тверской области

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Женщина созналась в содеянном и вернула похищенное. Фото: архив "КП"Женщина созналась в содеянном и вернула похищенное. Фото: архив "КП"
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В Тверской области к полицейским обратился 59-летний житель Кимр. У мужчины из строящегося дома в деревне Новое Село Кимрского района украли самоходную газонокосилку стоимостью 30 тысяч рублей.

Вор проник в дом, повредив оконную раму.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они обследовали место происшествия и прилегающую территорию, а также опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего.

- Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемой в краже. Ею оказалась 34-летняя жительница Дубны, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Женщина созналась в содеянном и вернула похищенное. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.

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