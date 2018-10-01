Антимонопольщики возбудили дело в отношении перевозчиков, которые собирались одновременно повысить стоимость проезда в Твери

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-01T18:07:24+03:00

Цену за проезд собираются поднять до 27 рублей

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В Твери управление антимонопольной службы возбудило дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. Несоответствие было выявлено в действиях Некоммерческого партнерства ТАС, который согласовал местным перевозчикам повышение стоимости проезда на одинаковом уровне.

Напомним, что маршрутчики объявили, что в октябре стоимость проезда поднимется до 27 рублей.

Ранее Управление подготовило приказ о возбуждении дела в отношении Партнерства по признакам нарушения части 5 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно статье запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к установлению и поддержанию цен на товарном рынке.

Дело будут рассматривать 14 ноября в 10:00.