2018-10-01T17:49:36+03:00
Спорт

Юная самбистка из Твери отправится на первенство мира в Сербию

На первенстве России она победила болевым приёмом
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Тверская самбистка Анастасия Трофимова примет участие в первенстве мира Фото: комитет по физической культуре и спорту Тверской областиТверская самбистка Анастасия Трофимова примет участие в первенстве мира Фото: комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Изменить размер текста:

В подмосковном Раменском завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 2002 -2003 годов рождения, в которых участвовали 638 спортсменов из 71 региона. Среди участников были спортсмены из Тверской области.

Верхневолжье представляли шесть человек: воспитанники "Областной детско-юношеской спортивной школы", школы самбо "Спарта" города Твери и СДЮШОР города Ржева.

Наилучшего результата добилась спортсменка "Областной детско-юношеской спортивной школы" Анастасия Трофимова (2004 года рождения).

Она выступала в весовой категории до 48 кг, финал первенства она выиграла досрочно - болевым приемом у неоднократной победительницы и призёрки первенств страны по самбо и дзюдо - Петровой Эвелины из Электростали.

Получив "золото" Анастасия прошла отбор для участия в первенстве мира, которое состоится в декабре в Сербии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Браков в Тверской области стало в полтора раза больше, чем разводов
34-летняя женщина похитила газонокосилку из строящегося дома в Тверской области
Антимонопольщики возбудили дело в отношении перевозчиков, которые собирались одновременно повысить стоимость проезда в Твери
Инкассатор погиб в Твери
Вредители подбираются к тверским растениям: в феромонные ловушки попался калифорнийский трипс
Пациенты пожаловались на стоматолога в Тверской области
В детском саду Тверской области детям давали овсянку с металломагнитными примесями
Выставочный зал музея "Дорога к Пушкину" открылся в Тверской области
Осудили мужчину из Тверской области за распространение порнографических снимков в интернете
Молодую девушку сбили в центре Твери
Суд назначил наказание парням, которые напали на таксиста и бросили его на дороге в Твери
Энергетики в рамках учений расчистили почти 1700 га просек в Тверской области
Овощи и фрукты без необходимых документов продавали на улице в Твери
Автомобиль загорелся после аварии в Тверской области
Трое мужчин ограбили предпринимателя и оставили его связанным в гараже в Тверской области
Чемпионат России по парусному спорту прошел в Тверской области
Девятилетний велосипедист попал в ДТП в Твери
Водитель сбил 16-летнего мальчика на "зебре" в Твери
Несовершеннолетний водитель протаранил в фуру в Тверской области
Мужчина заплатит штраф за незаконную организацию азартных игр в Твери
В доме народного творчества в Тверской области закончен капремонт
Шестой день в Тверской области ищут пожилого мужчину, который ушел в лес за грибами
Более 150 школьников из Тверской области участвовали в конкурсе "Безопасное колесо"
Плановые отключения электроэнергии затронут все районы Твери
У 25-летнего парня собутыльник угнал автомобиль в Тверской области