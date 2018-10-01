Юная самбистка из Твери отправится на первенство мира в Сербию

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-01T17:49:36+03:00

Тверская самбистка Анастасия Трофимова примет участие в первенстве мира Фото: комитет по физической культуре и спорту Тверской области

На первенстве России она победила болевым приёмом

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В подмосковном Раменском завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 2002 -2003 годов рождения, в которых участвовали 638 спортсменов из 71 региона. Среди участников были спортсмены из Тверской области.

Верхневолжье представляли шесть человек: воспитанники "Областной детско-юношеской спортивной школы", школы самбо "Спарта" города Твери и СДЮШОР города Ржева.

Наилучшего результата добилась спортсменка "Областной детско-юношеской спортивной школы" Анастасия Трофимова (2004 года рождения).

Она выступала в весовой категории до 48 кг, финал первенства она выиграла досрочно - болевым приемом у неоднократной победительницы и призёрки первенств страны по самбо и дзюдо - Петровой Эвелины из Электростали.

Получив "золото" Анастасия прошла отбор для участия в первенстве мира, которое состоится в декабре в Сербии.