Инкассатор погиб в Твери
Мужчина застрелен из собственного оружия
В деле разбираются правоохранители. Фото: архив "КП"
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В Твери погиб инкассатор. Трагедия произошла 29 сентября на территории троллейбусного парка на набережной реки Лазури.
Погибший 32-летний мужчина работал инкассатором. В день происшествия он с коллегой прибыл в транпортное предприятие. Мужчина отлучился в туалет, после этого раздался выстрел. На шум прибежал напарник погибшего, который и увидел тело.
По данному факту следственные органы СК РФ проводят доследственную проверку. Правоохранители проверяют все версии случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.