Инкассатор погиб в Твери

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-01T17:40:58+03:00

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В Твери погиб инкассатор. Трагедия произошла 29 сентября на территории троллейбусного парка на набережной реки Лазури.

Погибший 32-летний мужчина работал инкассатором. В день происшествия он с коллегой прибыл в транпортное предприятие. Мужчина отлучился в туалет, после этого раздался выстрел. На шум прибежал напарник погибшего, который и увидел тело.

По данному факту следственные органы СК РФ проводят доследственную проверку. Правоохранители проверяют все версии случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.