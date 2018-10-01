2018-10-01T17:13:31+03:00
Здоровье

Пациенты пожаловались на стоматолога в Тверской области

Его проверили и нашли массу нарушений
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В ходе проведенной прокуратурой Жарковского района проверки установлено, что местный врач-стоматолог, не проводил стерилизацию и дезинфекцию стоматологического инвентаря после исследования полости рта пациентов.

- Кроме того, врачом-стоматологом при оказании услуг пациентам в лечении зубов использовались медикаменты и расходные стоматологические материалы с истекшим сроком годности и не приобретенные в «Жарковской ЦРБ», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также отмечается что санитарно-эпидемиологические требования врач-стоматолог нарушал неоднократно.

По материалам прокурорской проверки в отношении врача возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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