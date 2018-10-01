Выставочный зал музея "Дорога к Пушкину" открылся в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-01T16:22:22+03:00

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В Тверской области открылся выставочный зал музея «Дорога к Пушкину». Находится он в Зубцове.

Представленная экспозиция состоится из 300 предметов пушкинской эпохи – письма, элементы сервизов, театральные бинокли и многое другое.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на торжественном открытии выставочного зала присутствовали представители Пушкиногорского заповедника, искусствовед Александр Васильев. Во время праздника в дар музею были переданы уникальные издания пушкинских времен.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу проработать вопросы доступности информации о малых музеях Тверской области.