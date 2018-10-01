Осудили мужчину из Тверской области за распространение порнографических снимков в интернете
Злоумышленник получил условный срок
Мужчина действовал через соцсети. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Калининский районный суд назначил наказание 44-летнему мужчине, который распространял в сети интернет порнографичесские фотографии.
Злоумышленник создал в социальных сетях ненастоящий аккаунт. Через него он присылал и выкладывал в сеть фотографии порнографического характера.
Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, мужчина был признан виновным. Наказание ему было назначено без каких-либо отягчающих обстоятельств. В итоге он получил два года условного лишения свободы.