Осудили мужчину из Тверской области за распространение порнографических снимков в интернете

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-01T15:51:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Калининский районный суд назначил наказание 44-летнему мужчине, который распространял в сети интернет порнографичесские фотографии.

Злоумышленник создал в социальных сетях ненастоящий аккаунт. Через него он присылал и выкладывал в сеть фотографии порнографического характера.

Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, мужчина был признан виновным. Наказание ему было назначено без каких-либо отягчающих обстоятельств. В итоге он получил два года условного лишения свободы.