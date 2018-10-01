Молодую девушку сбили в центре Твери
У пострадавшей ссадины и ушибы
Девушка неожиданно выбежала на проезжую часть. Фото: архив "КП"
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В Твери сбили молодую девушку. Авария произошла утром 1 октября в районе дома № 15 на набережной Степана Разина.
16-летняя девушка оказалась под колесами автомобиля марки «Chevrolet Aveo». Водитель не успел затормозить перед девушкой, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Проезжую часть она переходила вне зоны действия пешеходного перехода и была в наушниках.
Как сообщают в ГИБДД России по Тверской области, в результате наезда девушка получила ушибы и ссадины. Ее доставили в детскую больницу.