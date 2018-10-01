Суд назначил наказание парням, которые напали на таксиста и бросили его на дороге в Твери

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-01T14:43:07+03:00

Одного из злоумышленников ранее задержали за хранение наркотиков

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В Тверском гарнизонном военном суде назначили наказание мужчинам, которые напали на таксиста. Произошло это в ноябре прошлого года.

Пассажиры такси ударили водителя отверткой в живот, ограбили, вытащили его из машины и уехали. Мужчину спас проезжающий мимо водитель.

Как сообщает пресс-служба суда, один из нападавших был военнослужащий по контракту. Мужчина дезертировал из своей части в Санкт-Петербурге, чтобы якобы пройти службу в родном Красноярском крае. Однако продолжал жить в Питере, где был задержан за хранение наркотиков.

Угнанный автомобиль такси злоумышленники бросили в дачном кооперативе. Они были задержаны полицейскими в ходе реализации плана «Перехват».

В итоге парней суд признал виновными. Один из них получил 8 лет и 10 месяцев, а второй 8 лет и 6 месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу.