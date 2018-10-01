2018-10-01T14:08:02+03:00
Общество

Энергетики в рамках учений расчистили почти 1700 га просек в Тверской области

Работают на участках 53 бригады специалистов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Учения будут длиться три месяца. Фото: архив "КП"Учения будут длиться три месяца. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. К 1 октября в регионе уже расчищено 1698 га просек воздушных линий электропередачи, что на 21% превышает установленный план.

Напомним, что стартовали учения 22 сентября. Идти они будут три месяца. Работы направлены на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. Ведь, согласно статистике более 60% аварий на электросетях происходят из-за падения деревьев на линии электропередачи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за время учений в регионе планируется расчистить более 6,5 тысяч гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП. На них будут менять неизолированные провода на самонесущие изолированные. Это позволит снизить аварийность и уменьшить риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Браков в Тверской области стало в полтора раза больше, чем разводов
34-летняя женщина похитила газонокосилку из строящегося дома в Тверской области
Антимонопольщики возбудили дело в отношении перевозчиков, которые собирались одновременно повысить стоимость проезда в Твери
Юная самбистка из Твери отправится на первенство мира в Сербию
Инкассатор погиб в Твери
Вредители подбираются к тверским растениям: в феромонные ловушки попался калифорнийский трипс
Пациенты пожаловались на стоматолога в Тверской области
В детском саду Тверской области детям давали овсянку с металломагнитными примесями
Выставочный зал музея "Дорога к Пушкину" открылся в Тверской области
Осудили мужчину из Тверской области за распространение порнографических снимков в интернете
Молодую девушку сбили в центре Твери
Суд назначил наказание парням, которые напали на таксиста и бросили его на дороге в Твери
Овощи и фрукты без необходимых документов продавали на улице в Твери
Автомобиль загорелся после аварии в Тверской области
Трое мужчин ограбили предпринимателя и оставили его связанным в гараже в Тверской области
Чемпионат России по парусному спорту прошел в Тверской области
Девятилетний велосипедист попал в ДТП в Твери
Водитель сбил 16-летнего мальчика на "зебре" в Твери
Несовершеннолетний водитель протаранил в фуру в Тверской области
Мужчина заплатит штраф за незаконную организацию азартных игр в Твери
В доме народного творчества в Тверской области закончен капремонт
Шестой день в Тверской области ищут пожилого мужчину, который ушел в лес за грибами
Более 150 школьников из Тверской области участвовали в конкурсе "Безопасное колесо"
Плановые отключения электроэнергии затронут все районы Твери
У 25-летнего парня собутыльник угнал автомобиль в Тверской области