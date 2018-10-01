Энергетики в рамках учений расчистили почти 1700 га просек в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-01T14:08:02+03:00

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В Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. К 1 октября в регионе уже расчищено 1698 га просек воздушных линий электропередачи, что на 21% превышает установленный план.

Напомним, что стартовали учения 22 сентября. Идти они будут три месяца. Работы направлены на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. Ведь, согласно статистике более 60% аварий на электросетях происходят из-за падения деревьев на линии электропередачи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за время учений в регионе планируется расчистить более 6,5 тысяч гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП. На них будут менять неизолированные провода на самонесущие изолированные. Это позволит снизить аварийность и уменьшить риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.