Автомобиль загорелся после аварии в Тверской области
Водитель погиб
Машина перевернулась. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области после ДТП загорелся автомобиль. Авария произошла 29 сентября около 21:30 на 120 километре автодороги Андреаполь-Пено-Хитино, Осташковского района.
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель двигался на автомобиле ВАЗ21074 со скоростью не позволяющей обеспечить постоянного контроля за транспортным средством.
В результате автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся. После этого автомобиль загорелся.
В машине скончался водитель до приезда бригады скорой медицинской помощи.