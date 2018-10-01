Автомобиль загорелся после аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-01T13:01:18+03:00

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В Тверской области после ДТП загорелся автомобиль. Авария произошла 29 сентября около 21:30 на 120 километре автодороги Андреаполь-Пено-Хитино, Осташковского района.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель двигался на автомобиле ВАЗ21074 со скоростью не позволяющей обеспечить постоянного контроля за транспортным средством.

В результате автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся. После этого автомобиль загорелся.

В машине скончался водитель до приезда бригады скорой медицинской помощи.