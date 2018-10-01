Чемпионат России по парусному спорту прошел в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-01T12:01:13+03:00

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В Тверской области подвели итоги XI чемпионата России по парусному спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка». Состязания проходили с 28 по 30 сентября в Конаково. Участие в них приняли более 50 спортсменов, которые представляли 18 команд из Тверской, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Челябинска и Минска.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первое место завоевал экипаж под руководством самого старшего участника соревнований Сергея Соболева совместно с Максимом Шереметьевым и Павлом Сысоевым.

На втором месте команда Николая Водяницкого, Алисы Кирилюк и Игоря Пузанова. «Бронзу» чемпионата получили Владимир Липавский, Константин Беспутин и Александр Зыбин, представитель Тверской области.