Девятилетний велосипедист попал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-01T11:35:30+03:00

Мальчик попал под колеса невнимательной автомобилистки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В воскресенье, 30 октября, в Твери на улице Можайского у дома №87 произошла авария, в которой пострадал девятилетний мальчик. Дорожный инцидент случился около 14:55.

Дорожные полицейские выяснили, что 32-летняя обладательница автомобиля "Volkswagen Polo" сбила девятилетнего мальчика, который управляя велосипедом "Actico" выехал из-за припаркованных автомобилей. По факту аварии проводится административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.