2018-10-01T12:32:45+03:00
Происшествия

Трое мужчин ограбили предпринимателя и оставили его связанным в гараже в Тверской области

Украли они 20 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленников было троеЗлоумышленников было троеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области Бежецкая прокуратура поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу о разбойном нападении.

Установлено, что нападение произошло в октябре прошлого года. Трое мужчин в деревне Тарасовское Бежецкого района напали на предпринимателя. Злоумышленники дождались потерпевшего у дома, напали на него и избили.

После этого они связали и бросили мужчину в гараж. Они похитили у пострадавшего 20 тысяч рублей и скрылись.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, двое из нападавших получили наказание в виде лишения свободы на 12 лет, а одному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание они отправятся в исправительную колонию строго режима.

Кроме того, был удовлетворен иск о взыскании морального вреда. Подсудимые должны заплатить 600 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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