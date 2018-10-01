Водитель сбил 16-летнего мальчика на "зебре" в Твери

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-01T11:27:00+03:00

Потерпевший сам обратился к медикам Фото: Иван ВИСЛОВ

Потерпевший сам обратился за помощью к врачам

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В субботу, 29 октября, в Твери на пешеходном переходе вблизи торгового центра "Леруа Мерлен", произошла авария в которой пострадал 16-летний парень. Дорожное происшествие случилось около 18:03.

Полицейские выяснили, что неустановленный водитель автомобиля "Ford" сбил потерпевшего, когда последний толкая тележки к входу торгового центра, переходил дорогу по пешеходному переходу. После аварии виновник столкновения поторопился покинуть место ДТП .

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевший самостоятельно обратился за помощью к медикам.