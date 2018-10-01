Несовершеннолетний водитель протаранил в фуру в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-01T11:18:39+03:00

В ДТП пострадала девушка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

В аварии пострадала его 17-летняя пассажирка

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В воскресенье, 30 сентября, в Бежецке Тверской области произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка. Дорожное происшествие случилось около 05:30 на улице Тверской возле дома №20.

Известно, что 14-летний водитель "Toyota Corolla" не справился с управлением и врезался в фуру "Reno Magnum", которая была припаркована на левой обочине.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно транспортного происшествия в больницу была доставлена 17-летняя пассажирка иномарки.