Несовершеннолетний водитель протаранил в фуру в Тверской области
В аварии пострадала его 17-летняя пассажирка
В ДТП пострадала девушка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 30 сентября, в Бежецке Тверской области произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка. Дорожное происшествие случилось около 05:30 на улице Тверской возле дома №20.
Известно, что 14-летний водитель "Toyota Corolla" не справился с управлением и врезался в фуру "Reno Magnum", которая была припаркована на левой обочине.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно транспортного происшествия в больницу была доставлена 17-летняя пассажирка иномарки.