Мужчина заплатит штраф за незаконную организацию азартных игр в Твери

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-01T10:46:16+03:00

Он создал 10 помещений под игры

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В Твери вынесли приговор мужчине за незаконную организацию и проведение азартных игр.

В судебном заседании установлено, что 28-летний парень с 2015 по 2017 год проводил азартные игры в виде виртуальных игровых автоматов. Доступ был открыт неопределенному количеству игроков. Игры проходили в десяти нежилых помещениях, оснащенных подключением к сети Интернет и программному комплексу «Грация-2».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Заволжский суд Твери назначил мужчине наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч руб.

Приговор не вступил в законную силу.