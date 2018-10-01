Мужчина заплатит штраф за незаконную организацию азартных игр в Твери
Он создал 10 помещений под игры
Мужчина должен 200 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В Твери вынесли приговор мужчине за незаконную организацию и проведение азартных игр.
В судебном заседании установлено, что 28-летний парень с 2015 по 2017 год проводил азартные игры в виде виртуальных игровых автоматов. Доступ был открыт неопределенному количеству игроков. Игры проходили в десяти нежилых помещениях, оснащенных подключением к сети Интернет и программному комплексу «Грация-2».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Заволжский суд Твери назначил мужчине наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч руб.
Приговор не вступил в законную силу.