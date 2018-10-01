В доме народного творчества в Тверской области закончен капремонт

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-01T10:18:49+03:00

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В Тверской области в поселке Жарковский сделали капремонт в зрительном зале здания районного дома народного творчества. Работы были выполнены в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Районный дом народного творчества - единственное учреждение культуры в городском поселении. Последний раз в зрительном зале ремонт делали в середине 90-х годов. За почти 30 лет помещение обветшало и это негативно сказалось на акустике, комфорте и безопасности зрителей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, общая стоимость работ по капитальному ремонту здания составила 1,4 млн рублей. Основная часть средств была направлена из областного бюджета. Также более 368 тысяч рублей было вложено из местного бюджета, а более 209 тысяч рублей собрали местные жители.

Проделанные работы позволят увеличить посещаемость проводимых в учреждении мероприятий и повысят качество жизни людей.