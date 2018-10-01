Шестой день в Тверской области ищут пожилого мужчину, который ушел в лес за грибами

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-01T09:45:05+03:00

Пенсионер хорошо знал лес и обычно уходил из дома только на пару часов

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В Тверской области продолжаются поиски Виноградова Николая Ивановича 1932 года рождения. Рано утром 24 сентября он ушел в лес в районе деревни Борисово Ржевского района и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда.

В лес мужчина пошел со своей собакой - дворнягой по кличке Малыш. Пенсионер долгое время жил в деревне и хорошо ориентировался в лесу. Кроме того, мужчина привык много ходить - работал почтальоном.

Волонтеры рассказывают, что Николай Иванович обычно гулял не больше трех часов. Он всегда возвращался домой. Каждый день пенсионер созванивался со своей дочерью. Когда 25 сентября отец не взял трубку, девушку забила тревогу.

На месте практически круглосуточно работают волонтеры, сотрудники спецслужб и неравнодушные граждане. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8-920-165-08-85, 8-915-722-55-66 или 102.