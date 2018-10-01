Более 150 школьников из Тверской области участвовали в конкурсе "Безопасное колесо"

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-01T09:15:09+03:00

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В Тверской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Конкурс проводился в рамках месячника по безопасности дорожного движения. Участвовали в нем 164 школьника из 39 муниципальных образований региона в возрасте от 9 до 11 лет.

Дети на конкурсе показали свои знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности и навыки оказания первой медицинской помощи. Также ребята сдали вождение велосипеда на специальной площадке.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, лучшие результаты показали дети из школы ЗАТО Солнечный. Второе и третье места заняли ученики школы №36 Твери и Западнодвинской школы.