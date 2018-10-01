2018-10-01T09:15:09+03:00
Общество

Более 150 школьников из Тверской области участвовали в конкурсе "Безопасное колесо"

Конкурс направлен на воспитание законопослушных участников дорожного движения
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ребята сдали вождение велосипеда на специальной площадкеРебята сдали вождение велосипеда на специальной площадкеФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Тверской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Конкурс проводился в рамках месячника по безопасности дорожного движения. Участвовали в нем 164 школьника из 39 муниципальных образований региона в возрасте от 9 до 11 лет.

Дети на конкурсе показали свои знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности и навыки оказания первой медицинской помощи. Также ребята сдали вождение велосипеда на специальной площадке.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, лучшие результаты показали дети из школы ЗАТО Солнечный. Второе и третье места заняли ученики школы №36 Твери и Западнодвинской школы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24