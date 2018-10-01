У 25-летнего парня собутыльник угнал автомобиль в Тверской области
В Тверской области у 25-летнего мужчины угнали отечественный автомобиль. Машину похитили днем со двора в деревне Острые Клетки Бологовского района.
Полицейские установили, что в день происшествия заявитель выпивал у себя дома алкоголь в компании малознакомого мужчины. Когда хозяин дома уснул, его гость похитил ключи от машины и уехал.
Ориентировку на автомобиль оперативный дежурный направил всем патрульным экипажам.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, за сутки было установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Новгородской области. Мужчина на похищенном автомобиле ехал в сторону города Валдай. Его остановили местные инспекторы ДПС.
Автомобиль был изъят и перевезен на штрафстоянку. Его позже передадут владельцу.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.