У 25-летнего парня собутыльник угнал автомобиль в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-01T08:15:52+03:00

На похищенной машине мужчина поехал в Валдай

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В Тверской области у 25-летнего мужчины угнали отечественный автомобиль. Машину похитили днем со двора в деревне Острые Клетки Бологовского района.

Полицейские установили, что в день происшествия заявитель выпивал у себя дома алкоголь в компании малознакомого мужчины. Когда хозяин дома уснул, его гость похитил ключи от машины и уехал.

Ориентировку на автомобиль оперативный дежурный направил всем патрульным экипажам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, за сутки было установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Новгородской области. Мужчина на похищенном автомобиле ехал в сторону города Валдай. Его остановили местные инспекторы ДПС.

Автомобиль был изъят и перевезен на штрафстоянку. Его позже передадут владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.