2018-09-30T21:45:50+03:00
Происшествия

Пожар уничтожил строящийся дом под Тверью

Причина пожара и ущерб устанавливаются
Ирина ТАРАСОВА
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30 сентября около 12 часов дня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в деревне Петрушино Калининского района Тверской области.

По прибытии первого пожарного отделения было установлено, что горит строящийся дом.

Огонь охватит строение полностью. В итоге он уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади.

В 14:26 была объявлена локализация пожара. В 14:41 - полная ликвидация пожара.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщают в ГУ МЧС России по Тверской области.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 9 человек и 3 единицы техники.

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