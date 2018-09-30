Коррекционный педагог из Твери стала призером Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 21:03 2018-09-30T21:21:34+03:00

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30 сентября стали известны итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Одним из призеров которого стал воспитатель «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери Людмила Гуренкова.

Людмила Ивановна заняла третье место в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания». Вот уже 29 лет она работает коррекционным педагогом и помогает детям с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к жизни в обществе, руководствуясь девизом: «Ладони ребенка в руки возьму и сердце свое для них распахну!».

Ее воспитанники принимают участие в выставках художественного творчества, в областном фестивале творчества «Путь к успеху». В 2017 году за участие в зональном этапе фестиваля Людмила Ивановна со своими воспитанниками получили диплом III степени в номинации «Зажигательные танцы земли Тверской».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что участие специалистов в профессиональных конкурсах, способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.