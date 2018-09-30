Коррекционный педагог из Твери стала призером Всероссийского конкурса
30 сентября стали известны итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Одним из призеров которого стал воспитатель «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери Людмила Гуренкова.
Людмила Ивановна заняла третье место в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания». Вот уже 29 лет она работает коррекционным педагогом и помогает детям с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к жизни в обществе, руководствуясь девизом: «Ладони ребенка в руки возьму и сердце свое для них распахну!».
Ее воспитанники принимают участие в выставках художественного творчества, в областном фестивале творчества «Путь к успеху». В 2017 году за участие в зональном этапе фестиваля Людмила Ивановна со своими воспитанниками получили диплом III степени в номинации «Зажигательные танцы земли Тверской».
Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что участие специалистов в профессиональных конкурсах, способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.