За призовые места в фестивале «Здравствуй, Провинция!» будут бороться около 400 участников со всей Тверской области
13 октября в Доме культуры поселка Жарковский Тверской области состоится V Областной фестиваль – конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!»
В фестивале примут участие более 400 участников из 12 муниципальных образований области. В целом будут представлено более 100 творческих номеров, а в выставке примут участие около 50 мастеров.
Творческие коллективы областного фестиваля – конкурса будут представлять свое творчество в следующих номинациях: «Сольное пение», «Вокальные ансамбли, хоры», «Хореографическое творчество», «Фольклорные ансамбли», «Театральное творчество» «Инструментальное творчество», «Мастера ДПИ и ХТ» «Художественная фотография на тему «Моя Провинция».
По итогам мероприятия лауреаты и дипломанты фестиваля-конкурса получат призы и дипломы.
Приглашают всех.