2018-09-30T18:44:35+03:00
Звезды

За призовые места в фестивале «Здравствуй, Провинция!» будут бороться около 400 участников со всей Тверской области

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
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13 октября в Доме культуры поселка Жарковский Тверской области состоится V Областной фестиваль – конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!»

В фестивале примут участие более 400 участников из 12 муниципальных образований области. В целом будут представлено более 100 творческих номеров, а в выставке примут участие около 50 мастеров.

Творческие коллективы областного фестиваля – конкурса будут представлять свое творчество в следующих номинациях: «Сольное пение», «Вокальные ансамбли, хоры», «Хореографическое творчество», «Фольклорные ансамбли», «Театральное творчество» «Инструментальное творчество», «Мастера ДПИ и ХТ» «Художественная фотография на тему «Моя Провинция».

По итогам мероприятия лауреаты и дипломанты фестиваля-конкурса получат призы и дипломы.

Приглашают всех.

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