2018-09-30T18:12:14+03:00
Звезды

В Твери пройдет вечер, посвященный культуре Эстонии

Мероприятие откроет фестиваль, который будет длиться три месяца
Ирина ТАРАСОВА
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В рамках проекта "Фестиваль традиционной культуры" в Твери 7 октября пройдет вечер песен и танцев, посвященный культуре Эстонии. Мероприятие откроет фестиваль, который будет длиться три месяца.

- Эстония имеет долгую традицию песенного творчества, повествующего о временах года, красоте страны, романтике и семейном счастье, а также баллад о национальных героях, восходящих к дохристианским временам, - рассказывает организатор светлана Лебедева. - . Эстонцы теснее связаны с традиционной музыкальной культурой, чем большинство других европейцев, в течение всего года в стране регулярно проходят праздники народной музыки и танца.

Всем гостям встречи предлагают научиться танцевать народные эстонские танцы, познакомиться с народными инструментами этой удивительной страны, а также вместе разучить песню на эстонском языке.

Провести вечер помогут Михаил Эунап и Наташа Берестенко.

Актовый зал исторического факультета ТвГУ

Трехсвятская, д. 16/31.

7 октября в 16.00.

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