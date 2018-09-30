20-летний парень похитил со склада в Тверской области 100 литров бензина, но далеко не ушел

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-30T15:54:19+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В ночь с 29 на 30 сентября на склад ГСМ производственных кооперативов, расположенный в селе Кесьма Весьегонского района Тверской области, проник неизвестный и похитил канистры со 100 литрами бензина АИ-92. В помещение мужчина попал, сорвав навесной замок входной двери.

Следственно-оперативная группа выехала на место преступления, где были обследованы помещения предприятия, опрошены возможные свидетели произошедшего, намечены пути отхода злоумышленника.

На след преступника вывела... канистра. В 200 метрах от места происшествия полицейские обнаружили одну их похищенных ёмкостей, а чуть позже установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Любителем бесплатного бензина оказался 20-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул оставшееся похищенное топливо.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.