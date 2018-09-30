2018-09-30T15:54:19+03:00
Происшествия

20-летний парень похитил со склада в Тверской области 100 литров бензина, но далеко не ушел

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Чужое брать нехорошо!Чужое брать нехорошо!
Изменить размер текста:

В ночь с 29 на 30 сентября на склад ГСМ производственных кооперативов, расположенный в селе Кесьма Весьегонского района Тверской области, проник неизвестный и похитил канистры со 100 литрами бензина АИ-92. В помещение мужчина попал, сорвав навесной замок входной двери.

Следственно-оперативная группа выехала на место преступления, где были обследованы помещения предприятия, опрошены возможные свидетели произошедшего, намечены пути отхода злоумышленника.

На след преступника вывела... канистра. В 200 метрах от места происшествия полицейские обнаружили одну их похищенных ёмкостей, а чуть позже установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Любителем бесплатного бензина оказался 20-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул оставшееся похищенное топливо.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар уничтожил строящийся дом под Тверью
Коррекционный педагог из Твери стала призером Всероссийского конкурса
За призовые места в фестивале «Здравствуй, Провинция!» будут бороться около 400 участников со всей Тверской области
В Твери пройдет вечер, посвященный культуре Эстонии
В Кимрах Тверской области сгорел магазин
Музыка венских классиков прозвучит в зале костела Твери
Женщину, убившую мужчину кирпичом и закопавшую его во дворе, заключили под стражу в Твери
Заводным парным танцам под старинную крестьянскую музыку научат в Твери
Второй день сельскохозяйственной ярмарки проходит в Твери
Исторический паровоз вышел в свой первый регулярный рейс из Бологое в Тверской области
Бездомные сгорели в нежилом строении в Тверской области
Итоги фольклорного фестиваля «Святьё» подвели в Кимрах Тверской области
По факту гибели на пожаре в Ржеве двух взрослых и ребенка возбуждено уголовное дело
Сказочный фестиваль в Твери начнется с обмена книг и цветов, а завершится средневековыми танцами
В Твери посчитали: Скульптуре "Рыбак" меняли удочку 17 раз