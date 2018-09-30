В Кимрах Тверской области сгорел магазин
30 сентября около 8 утра в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре на Вокзальном проезде.в городе Кимры.
По прибытии первого пожарного отделения было установлено, что горит здание магазина.
В результате пожара огонь повредил кровлю на площади 60 кв.м., а также внутреннюю отделку строения на площади 100 кв. м.
Уже в 8:20 объявили о локализации пожара. А в 11:37 возгорание было ликвидировано.
- Причина пожара устанавливается, - комментируют в ГУ МЧС России по Тверской области.
На месте работали отделения пожарно-спасательной части № 11 и отдельный пост пожарно – спасательной части № 11. Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.