2018-09-30T17:57:58+03:00
Происшествия

В Кимрах Тверской области сгорел магазин

Причина пожара устанавливается
Ирина ТАРАСОВА
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30 сентября около 8 утра в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре на Вокзальном проезде.в городе Кимры.

По прибытии первого пожарного отделения было установлено, что горит здание магазина.

В результате пожара огонь повредил кровлю на площади 60 кв.м., а также внутреннюю отделку строения на площади 100 кв. м.

Уже в 8:20 объявили о локализации пожара. А в 11:37 возгорание было ликвидировано.

- Причина пожара устанавливается, - комментируют в ГУ МЧС России по Тверской области.

На месте работали отделения пожарно-спасательной части № 11 и отдельный пост пожарно – спасательной части № 11. Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.

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