Музыка венских классиков прозвучит в зале костела Твери

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-30T14:49:08+03:00

Концерт камерного ансамбля "Классика" проходит в зале костела каждое последнее воскресенье месяца Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Сегодня, 30 сентября любителей классической музыки приглашают в зал костела Твери.

Традиционно в последнее воскресенье месяца там проходят концерты камерного ансамбля "Классика". На этот раз он называется "Венские классики навсегда".

Урашением концерта и его дополнением станет тематическая выставка художника Андрея Юдина.

Адрес: ул. Советская, 61.

Начало в 16.00.

Стоимость билета 300 рублей.