Музыка венских классиков прозвучит в зале костела Твери
Начало концерта в 16.00
Концерт камерного ансамбля "Классика" проходит в зале костела каждое последнее воскресенье месяцаФото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 30 сентября любителей классической музыки приглашают в зал костела Твери.
Традиционно в последнее воскресенье месяца там проходят концерты камерного ансамбля "Классика". На этот раз он называется "Венские классики навсегда".
Урашением концерта и его дополнением станет тематическая выставка художника Андрея Юдина.
Адрес: ул. Советская, 61.
Начало в 16.00.
Стоимость билета 300 рублей.