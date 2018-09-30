2018-09-30T14:49:08+03:00
Звезды

Музыка венских классиков прозвучит в зале костела Твери

Начало концерта в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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Концерт камерного ансамбля "Классика" проходит в зале костела каждое последнее воскресенье месяцаКонцерт камерного ансамбля "Классика" проходит в зале костела каждое последнее воскресенье месяцаФото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 30 сентября любителей классической музыки приглашают в зал костела Твери.

Традиционно в последнее воскресенье месяца там проходят концерты камерного ансамбля "Классика". На этот раз он называется "Венские классики навсегда".

Урашением концерта и его дополнением станет тематическая выставка художника Андрея Юдина.

Адрес: ул. Советская, 61.

Начало в 16.00.

Стоимость билета 300 рублей.

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