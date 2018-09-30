Женщину, убившую мужчину кирпичом и закопавшую его во дворе, заключили под стражу в Твери

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-30T13:30:00+03:00

Чтобы скрыть следы женщина закопала тело погибшего во дворе дома. ФОТО: СУСК РФ по Тверской области

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Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУСК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

С начала сентября с 50-летним мужчиной потеряли связь мать, знакомые и друзья.

После обращения в полицию началась проверка. Благодаря работе следователей, оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников полиции, а также работе по установлению психологического контакта с 36-летней подозреваемой, было установлено следующее.

1 сентября во дворе дома Пролетарского района мужчина в компании распивал спиртные напитки. С одной из женщин возник конфликт. После чего та взяла кирпич и ударила его три раза по голове. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы женщина закопала тело погибшего во дворе дома..

Следователи полагают, что у злоумышленницы были соучастники. В настоящее время устанавливаются все виновные.

- Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУСК РФ по Тверской области.