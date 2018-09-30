2018-09-30T13:30:00+03:00
Происшествия

Женщину, убившую мужчину кирпичом и закопавшую его во дворе, заключили под стражу в Твери

Следователи ищут соучастников
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Чтобы скрыть следы женщина закопала тело погибшего во дворе дома. ФОТО: СУСК РФ по Тверской областиЧтобы скрыть следы женщина закопала тело погибшего во дворе дома. ФОТО: СУСК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУСК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

С начала сентября с 50-летним мужчиной потеряли связь мать, знакомые и друзья.

После обращения в полицию началась проверка. Благодаря работе следователей, оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников полиции, а также работе по установлению психологического контакта с 36-летней подозреваемой, было установлено следующее.

1 сентября во дворе дома Пролетарского района мужчина в компании распивал спиртные напитки. С одной из женщин возник конфликт. После чего та взяла кирпич и ударила его три раза по голове. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы женщина закопала тело погибшего во дворе дома..

Следователи полагают, что у злоумышленницы были соучастники. В настоящее время устанавливаются все виновные.

- Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУСК РФ по Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар уничтожил строящийся дом под Тверью
Коррекционный педагог из Твери стала призером Всероссийского конкурса
За призовые места в фестивале «Здравствуй, Провинция!» будут бороться около 400 участников со всей Тверской области
В Твери пройдет вечер, посвященный культуре Эстонии
20-летний парень похитил со склада в Тверской области 100 литров бензина, но далеко не ушел
В Кимрах Тверской области сгорел магазин
Музыка венских классиков прозвучит в зале костела Твери
Заводным парным танцам под старинную крестьянскую музыку научат в Твери
Второй день сельскохозяйственной ярмарки проходит в Твери
Исторический паровоз вышел в свой первый регулярный рейс из Бологое в Тверской области
Бездомные сгорели в нежилом строении в Тверской области
Итоги фольклорного фестиваля «Святьё» подвели в Кимрах Тверской области
По факту гибели на пожаре в Ржеве двух взрослых и ребенка возбуждено уголовное дело
Сказочный фестиваль в Твери начнется с обмена книг и цветов, а завершится средневековыми танцами
В Твери посчитали: Скульптуре "Рыбак" меняли удочку 17 раз