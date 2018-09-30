Заводным парным танцам под старинную крестьянскую музыку научат в Твери

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-30T11:32:28+03:00

Все просто - приходим и пляшем!

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6 октября в Твери вновь пройдет Вечорка.

- В старину, чтобы познакомиться, узнать друг друга, молодёжь собиралась по вечерам на игрища, посиделки или вечорки. Пели, плясали, играли на инструментах, веселя себя и всю округу, - рассказывает ее организатор, руководитель фольклорного коллектива "Славяночка" Светлана Лебедева.

И объясняет, что сегодня подобные мероприятия - это один из видов активного отдыха посредством простых танцев, так и один из весьма эффективных социальных тренажёров, который в игровой форме позволяет человеку преодолеть закомплексованность, развить уверенность в себе и получить новые навыки в общении.

Главная цель целой команды организаторов - научить всех желающих плясать заводные парные танцы под старинную крестьянскую музыку.

Тверской дом народного творчества, ул. Советская, 42.

Время: с 18.00 до 21.00.

Возрастное ограничение: с 14 до 28 лет.

Сменная обувь обязательна.