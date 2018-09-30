Заводным парным танцам под старинную крестьянскую музыку научат в Твери
6 октября в Твери вновь пройдет Вечорка.
- В старину, чтобы познакомиться, узнать друг друга, молодёжь собиралась по вечерам на игрища, посиделки или вечорки. Пели, плясали, играли на инструментах, веселя себя и всю округу, - рассказывает ее организатор, руководитель фольклорного коллектива "Славяночка" Светлана Лебедева.
И объясняет, что сегодня подобные мероприятия - это один из видов активного отдыха посредством простых танцев, так и один из весьма эффективных социальных тренажёров, который в игровой форме позволяет человеку преодолеть закомплексованность, развить уверенность в себе и получить новые навыки в общении.
Главная цель целой команды организаторов - научить всех желающих плясать заводные парные танцы под старинную крестьянскую музыку.
Тверской дом народного творчества, ул. Советская, 42.
Время: с 18.00 до 21.00.
Возрастное ограничение: с 14 до 28 лет.
Сменная обувь обязательна.