2018-09-30T11:32:28+03:00
Общество

Заводным парным танцам под старинную крестьянскую музыку научат в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Все просто - приходим и пляшем!Все просто - приходим и пляшем!
Изменить размер текста:

6 октября в Твери вновь пройдет Вечорка.

- В старину, чтобы познакомиться, узнать друг друга, молодёжь собиралась по вечерам на игрища, посиделки или вечорки. Пели, плясали, играли на инструментах, веселя себя и всю округу, - рассказывает ее организатор, руководитель фольклорного коллектива "Славяночка" Светлана Лебедева.

И объясняет, что сегодня подобные мероприятия - это один из видов активного отдыха посредством простых танцев, так и один из весьма эффективных социальных тренажёров, который в игровой форме позволяет человеку преодолеть закомплексованность, развить уверенность в себе и получить новые навыки в общении.

Главная цель целой команды организаторов - научить всех желающих плясать заводные парные танцы под старинную крестьянскую музыку.

Тверской дом народного творчества, ул. Советская, 42.

Время: с 18.00 до 21.00.

Возрастное ограничение: с 14 до 28 лет.

Сменная обувь обязательна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар уничтожил строящийся дом под Тверью
Коррекционный педагог из Твери стала призером Всероссийского конкурса
За призовые места в фестивале «Здравствуй, Провинция!» будут бороться около 400 участников со всей Тверской области
В Твери пройдет вечер, посвященный культуре Эстонии
20-летний парень похитил со склада в Тверской области 100 литров бензина, но далеко не ушел
В Кимрах Тверской области сгорел магазин
Музыка венских классиков прозвучит в зале костела Твери
Женщину, убившую мужчину кирпичом и закопавшую его во дворе, заключили под стражу в Твери
Второй день сельскохозяйственной ярмарки проходит в Твери
Исторический паровоз вышел в свой первый регулярный рейс из Бологое в Тверской области
Бездомные сгорели в нежилом строении в Тверской области
Итоги фольклорного фестиваля «Святьё» подвели в Кимрах Тверской области
По факту гибели на пожаре в Ржеве двух взрослых и ребенка возбуждено уголовное дело
Сказочный фестиваль в Твери начнется с обмена книг и цветов, а завершится средневековыми танцами
В Твери посчитали: Скульптуре "Рыбак" меняли удочку 17 раз