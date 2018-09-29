2018-09-29T21:47:18+03:00
Общество

Исторический паровоз вышел в свой первый регулярный рейс из Бологое в Тверской области

Совершить поездку на уникальном поезде могут все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Прокатиться на уникальном паровозе и окунуться в историю теперь могут все желающиеПрокатиться на уникальном паровозе и окунуться в историю теперь могут все желающиеФото: Ирина ТАРАСОВА
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29 сентября из Бологое в Осташков Тверской области впервые отправился пригородный состав на паровой тяге. Посмотреть на паровоз 1948 года пришли не только местные жители, но приехали и любители истории из разных городов России. Так, одними из гостей стали молодежная группа "В даль на электричках", которые все свое свободное время посвящают путешествию по России именно на этом виде транспорта.

- Как мы могли такое пропустить? Первый раз он и есть первый раз. Хочется погрузиться в прошлое, послушать паровозный гудок. Увидеть клубы дыма. Надеюсь, сегодня нам удастся это почувствовать, - поделились они с "Комсомолкой".

Свою первую остановку паровоз с вагонами исторического зеленого цвета сделал через 40 минут на станции Куженкино. Где пассажиры смогли не только полюбоваться отреставрированным комплексом исторических железнодорожных построек (например, вокзалом 1907 года, водонапорной башней и д.), но и увидеть, как заправляют паровоз водой.

После звучного гудка удивительный состав двинулся дальше, в сторону Осташкова.

Расстояние в 122 км состав преодолевает за три с небольшим часа. Совершить поездку на уникальном историческом поезде могут все желающие. Паровоз выходить на маршрут каждую субботу в 9.25.

Подробности и много фото в ближайшей статье.

Пассажиры и гости такого удивительного события смогли по-настоящему окунуться в историю Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пассажиры и гости такого удивительного события смогли по-настоящему окунуться в историюФото: Ирина ТАРАСОВА

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