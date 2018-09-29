2018-09-29T15:15:53+03:00
Происшествия

Бездомные сгорели в нежилом строении в Тверской области

Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы тел
Ирина ТАРАСОВА
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Как только похолодало, начались пожары. К сожалению, с жертвами. Фото: ГУ МЧС по Тверской областиКак только похолодало, начались пожары. К сожалению, с жертвами. Фото: ГУ МЧС по Тверской области
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Ночью 29 сентября в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в доме, расположенном по улице Степана Разина в городе Торжок Тверской области были обнаружены обгоревшие останки мужчины и женщины.

Следователи Торжка установили, что дом был нежилым. А погибшими являются женщина и мужчина и женщина без определенного места жительства, их личности пока устанавливаются. Сообщается, что во время осмотра тел телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере их смерти, не обнаружено.

- В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагических последствий. Назначена пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы тел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в СУ СК РФ по Тверской области.

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