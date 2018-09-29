2018-09-29T03:55:50+03:00
Общество

В Твери посчитали: Скульптуре "Рыбак" меняли удочку 17 раз

В городе участились акты вандализма
Ирина ТАРАСОВА
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Также от действий вандалов страдают и другие объекты. Фото: Отдел информации и аналитики администрации города ТвериТакже от действий вандалов страдают и другие объекты. Фото: Отдел информации и аналитики администрации города Твери
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В Твери в последнее время участились акты вандализма в отношении городского имущества. Т

Не так давно нарушители разрисовали в Парке Победы мусорные контейнеры, малые архитектурные формы, сломали фонарь.

Также от действий вандалов страдают и другие объекты, например, остановочные комплексы. Ущерб городу составил 3,5 миллиона рублей.

- На эти деньги можно было бы, например, отремонтировать 4 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, - уточняют в администрации города.

Посчитали в городе, сколько раз меняли и удочку "Рыбаку". Как выяснилось, из-за действий вандалов это приходилось делать 17 раз!

Нападениям вандалов подвергаются также скамейки на улице Трёхсвятской, саженцы деревьев, фонтаны.

- Из-за их действий страдает как облик города, так и городской бюджет, - подчеркивают в администрации Твери.

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