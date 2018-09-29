2018-09-29T02:21:36+03:00
Общество

«Контроль трезвости» вновь проходит на территории Тверской области

Главная цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей
Ирина ТАРАСОВА
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Нетрезвые водители представляют угрозу для безопасности дорожного движенияНетрезвые водители представляют угрозу для безопасности дорожного движения
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С 28 по 30 сентября на территории Тверской области вновь проходит профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости».

Нетрезвые водители представляют угрозу для безопасности дорожного движения. А потому проходит оно в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения,

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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