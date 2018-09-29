Музей тверского быта приглашает на мастер-класс «Роспись по воде»

СЕГОДНЯ 01:56 2018-09-29T01:59:25+03:00

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30 сентября Музей тверского быта приглашает на Семейные выходные. Гостей ждет мастер-класс «Роспись по воде».

- Участники занятия познакомятся с древней восточной техникой рисования на воде «эбру». В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает начинающему художнику творить прекрасное, - рассказывают сотрудники музея.

В итоге встречи каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным элементом декора или украшением семейного альбома.

Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4.

Начало в 13.00.

Стоимость участия: 150 руб./чел. (4+)

Предварительная запись обязательна!

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04